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Die Mitglieder des WDR-Funkhausorchesters sitzen lächelnd im Zuschauerraum eines Konzertsaals und halten Musikinstrumente in den Händen.

Kultur

Pop mal anders - Jeremias & Orchester

Mit ihrem Indie-Sound zwischen Funk, Disco, Retrosound und Hits wie "HDL", "Mit mir" und "Grüne Augen lügen nicht" erobert die Band Jeremias Playlists und Herzen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.04.2026
01:55 - 03:05 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Beim Konzert "Pop mal anders: Jeremias & Orchester" holt das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Leslie Suganandarajah die Newcomer auf die Bühne der Kölner Philharmonie. Moderiert wurde das Konzert von Simon Beeck.

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