Kultur
Pop mal anders - Jeremias & Orchester
Mit ihrem Indie-Sound zwischen Funk, Disco, Retrosound und Hits wie "HDL", "Mit mir" und "Grüne Augen lügen nicht" erobert die Band Jeremias Playlists und Herzen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.04.2026
- 01:55 - 03:05 Uhr
Beim Konzert "Pop mal anders: Jeremias & Orchester" holt das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Leslie Suganandarajah die Newcomer auf die Bühne der Kölner Philharmonie. Moderiert wurde das Konzert von Simon Beeck.