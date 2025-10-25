Hauptnavigation

Der Komponist Ramin Djawadi in seinem Studio in Santa Monica am Dienstag, dem 3. September 2019.

Kultur

Pioniere der Filmmusik – Europas Sound für Hollywood

Die Filmmusik Hollywoods hat ihre Wurzeln in Europa. Drei Komponisten, die vor Krieg und Nationalsozialismus in die USA geflohen waren, erschufen den Klang, der bis heute prägend ist. Der Einfluss von Erich Wolfgang Korngold, Max Steiner und Franz Waxman ist sichtbar in der Arbeit zeitgenössischer Komponisten wie Oscarpreisträger Hans Zimmer ("Dune"), Ramin Djawadi ("Game of Thrones") und Harold Faltermeyer ("Top Gun").

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.10.2025
21:40 - 22:30 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Diese, ebenfalls europäischen Künstler, setzen die Methoden ihrer Vorgänger fort und bewahren so die Traditionen, die im Wien und Berlin des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahmen.

