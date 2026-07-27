PÄM - Donauinselfest 2026

Die Kunstfigur ist mehr als eine Sammlung starker Songs – es ist ein Manifest für Frauenpower, radikale Selbstliebe und gegen gesellschaftliche Normen. Die niederösterreichische Künstlerin PÄM feiert darauf Body Positivity ohne Filter und erinnert daran, dass Echtheit immer stärker ist als fremde Zuschreibungen.



Mit purer Energie, Humor und Selbstbewusstsein schafft sie Musik, die Herzen erreicht und den Status quo herausfordert - diesmal auf der Hitradio Ö3-Bühne am Donauinselfest. Eine klangvolle Rebellion, die leise Stimmen lauter macht und zeigt: So wie man ist, ist man genau richtig.