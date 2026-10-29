Die Grenzen zwischen Klassik und Pop sind längst durchlässig, dafür stehen Geigerin Esther Abrami ("Klassik ohne Grenzen") und Alice Sara Ott, ausgezeichnet in der Kategorie "Neoklassik".



Für sein "Recycling Concerto", gespielt auf Instrumenten aus Abfall, erhält der Dirigent und Komponist Gregor Mayrhofer den "Innovationspreis für Nachhaltigkeit". Die argentinische Pianistin Martha Argerich wird für ihr Lebenswerk geehrt.



Der festliche Abend im Konzerthaus Berlin wird vom Konzerthausorchester Berlin unter der musikalischen Leitung von Anna Rakitina begleitet.



Désirée Nosbusch führt mit Eleganz und Charme durch die Gala. Comedian Fabian Köster hat im Vorfeld einige der Preisträgerinnen und Preisträger besucht und sorgt für humorvolle Zwischentöne.