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  4. OPUS KLASSIK 2026: Gala mit großen Namen und jungen Talenten
Désirée Nosbusch - Moderatorin des Opus Klassik 2025 im schwarzen Hosenanzug

Kultur

OPUS KLASSIK 2026

Wenn Klassik glänzt: Das Konzerthaus Berlin verwandelt sich in eine Bühne für Klassikstars, Nachwuchstalente und große Emotionen – bei der "OPUS KLASSIK"-Gala, moderiert von Désirée Nosbusch.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
08.11.2026
10:30 - 12:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Den Auftakt der Gala machen Welttenor Jonas Kaufmann ("Audiovisuelle Musikproduktion des Jahres") und Sopranistin Katharina Konradi, ausgezeichnet für die "Solistische Einspielung Gesang". Einen weiteren Glanzpunkt setzt Bariton Andrè Schuen als "Sänger des Jahres".

Nachwuchstalente und musikalische Höhepunkte

Die "OPUS KLASSIK"-Gala feiert auch die nächste Generation: Pianist Alexander Malofeev und Sopranistin Shira Patchornik werden als "Nachwuchskünstler des Jahres" ausgezeichnet: er mit virtuoser Spielfreude am Flügel, sie mit stimmlicher Bravour an der Seite des CHAARTS-Ensembles. In Video-Laudationes werden zudem die zahlreichen weiteren Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt, darunter Lang Lang als "Bestseller des Jahres". Für beschwingte Momente sorgen Sarah Willis, ausgezeichnet als "Instrumentalistin des Jahres", die kubanische Rhythmen ins Konzerthaus bringt, und das Gitarrenduo Café del Mundo, geehrt für die "Tournee des Jahres".

Nachhaltige Instrumente und große Gefühle

Die Grenzen zwischen Klassik und Pop sind längst durchlässig, dafür stehen Geigerin Esther Abrami ("Klassik ohne Grenzen") und Alice Sara Ott, ausgezeichnet in der Kategorie "Neoklassik".

Für sein "Recycling Concerto", gespielt auf Instrumenten aus Abfall, erhält der Dirigent und Komponist Gregor Mayrhofer den "Innovationspreis für Nachhaltigkeit". Die argentinische Pianistin Martha Argerich wird für ihr Lebenswerk geehrt.

Der festliche Abend im Konzerthaus Berlin wird vom Konzerthausorchester Berlin unter der musikalischen Leitung von Anna Rakitina begleitet.

Désirée Nosbusch führt mit Eleganz und Charme durch die Gala. Comedian Fabian Köster hat im Vorfeld einige der Preisträgerinnen und Preisträger besucht und sorgt für humorvolle Zwischentöne.

Programm

  • Jonas Kaufmann und Katharina Konradi mit Orchester

Emmerich Kálmán, Die Csárdásfürstin: Tanzen möcht’ ich

  • Café del Mundo mit Orchester

Ludovico Einaudi: Una Mattina / Jan Pascal, Alexander Kilian: Arabian Nights / Hans Zimmer : Interstellar

  • Alice Sara Ott

John Field: Nocturne Nr. 9

  • Shira Patchornik mit Ensemble CHAARTS chamber artists

Niccolò Piccinni, La buona figliuola: Furie di donna irata

  • Alexander Malofeev mit Orchester

Sergei Rachmaninow: Lilacs (solo am Flügel) / Sergei Rachmaninow, Paganini-Rhapsodie: Variation 18 (mit Orchester)

  • Konzerthausorchester Berlin

Johannes Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 1

  • Esther Abrami mit Orchester

Miley Cyrus: Flowers / Esther Abrami: Envoutée

  • Andrè Schuen

Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro: Non più andrai

  • Shani Diluka

Georg Friedrich Händel: Menuett in g-Moll

  • Sarah Willis mit Sarahbanda

Sarahnade mambo (basiert auf "Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart)

  • Konzerthausorchester Berlin

Igor Strawinsky, Feuervogel-Suite: Finale

Info

  • Moderation: Désirée Nosbusch
  • Regie: Andrea Achterberg

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