Kultur
OPUS KLASSIK 2025
Wenn Klassik glänzt: Das Konzerthaus Berlin verwandelt sich in eine Bühne für Stars, Talente und große Emotionen – bei der "OPUS KLASSIK"-Gala, moderiert von Désirée Nosbusch.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.01.2026
Ein Abend für große Gefühle, feine Zwischentöne – und die Kraft klassischer Musik, uns immer wieder neu zu berühren. Auf der Bühne beim "OPUS KLASSIK 2025" sind internationale Stars wie Lang Lang, Emily D’Angelo und Benjamin Bernheim.
Junge Talente, große Stimmen und musikalische Glanzpunkte
Die "OPUS KLASSIK"-Gala feiert auch die nächste Generation: Die Pianisten Hayato Sumino (Nachwuchskünstler des Jahres) und Louis Philippson (Klassik ohne Grenzen) mischen die Klassikwelt mit virtuoser Spielfreude auf – live am Flügel ebenso wie digital und bringen frischen Wind in die Klassikwelt. Leia Zhu überzeugt an der Geige als Nachwuchskünstlerin des Jahres, und Trompeterin Lucienne Renaudin Vary wird als Instrumentalistin des Jahres ausgezeichnet.
Die Sänger Golda Schultz und Pene Pati erhalten den "OPUS KLASSIK" für ihre solistische Einspielung des Jahres und setzen stimmliche Glanzpunkte des Abends. Für beschwingte Momente sorgen die lautten compagney BERLIN und Saxophonistin Asya Fateyeva (Ensemble des Jahres“) mit einem ABBA-Medley.
Der festliche Abend im Konzerthaus Berlin wird vom Konzerthausorchester Berlin begleitet, unter der Leitung von Anu Tali.
Ehrung von Arvo Pärt
Für sein Lebenswerk wird der estnische Komponist Arvo Pärt geehrt.
Désirée Nosbusch führt mit Eleganz und Charme durch die Gala, während Comedian Fabian Köster im Vorfeld einige der Stars besucht und für überraschende Perspektiven und humorvolle Zwischentöne sorgt.
Gala-Glanz mit Désirée Nosbusch
- Moderation - Désirée Nosbusch
- Regie - Andrea Achterberg
Programm
- Gioachino Rossini: La Danza - Pene Pati + Orchester
- Frédéric Chopin: Prélude in e-Moll - Lang Lang
- Andrew Wrangell: Rush E - Lang Lang
- Jules Massenet : Werther, "Pourquoi me réveiller" - Benjamin Bernheim + Orchester
- Pablo de Sarasate: Zapateado op. 23/2 - Leia Zhu + Orchester
- Medley: Gimme! Gimme! Gimme! / Les Sauvages / Mamma Mia / Money, Money, Money - Lautten Compagney & Asya Fatayeva
- After Dawn / Variations on Twinkle Twinkle Little Star - Hayato Sumino
- Francis McPeake: Wild Mountain Thyme - Emily D'Angelo + Gitarrist + Orchester
- Jean Ritchie: O Love Is Teasing - Emily D'Angelo + Gitarrist + Orchester
- Edward Elgar: Enigma Variations, Nimrod - Orchester
- Beethoven Virus - Louis Philippson + Orchester
- Léo Delibes: Les filles des Cadix - Lucienne Renaudin Vary + Orchester
- Maurice Ravel: Bolero (gekürzt) - Hayato Sumino, Asya Fateyeva, Lucienne Renaudin Vary, Leia Zhu, Orchester Berlin
-
"Nachwuchskünstler des Jahres"
-
"Bestseller des Jahres"
-
"Sängerin des Jahres"
-
"Klassik ohne Grenzen"
-
"Instrumentalistin des Jahres"
-
"Sänger des Jahres"
-
"Lebenswerk"
-
"Nachwuchskünstlerin des Jahres"
-
"Ensemble des Jahres"
-
"Solistische Einspielung Gesang des Jahres"