Wenn Barock auf Pop trifft und sich ein Saxophon in ein Ensemble historischer Instrumente einfügt, dann mag das auf den ersten Blick unvereinbar wirken, ist aber die Magie der Lautten Compagney Berlin und der Solistin Asya Fateyeva. Die auf der Krim geborene Saxophonistin lebt seit 2005 in Deutschland und studierte an der Hochschule für Musik und Tanz Köln sowie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Asya Fateyeva sieht ihr Saxophon nicht nur in der Jazz- und Popmusik verwurzelt, sondern experimentiert gerne mit den verschiedensten Epochen und Stilen der Musikgeschichte. Diese Experimentierfreude und Neugier ist Kern ihrer gemeinsamen Projekte mit der Lautten Compagney Berlin, einem Barockensemble, welches 1984 gegründet wurde und zu den kreativsten seiner Art zählt. In "Dancing Queen - Rameau meets ABBA" wagen die Musikerinnen und Musiker den Versuch, zwei Weltstars ihrer Zeit zu verbinden. Für diese Symbiose scheinbar unvereinbarer Instrumente und Stile werden sie mit dem OPUS KLASSIK in der Kategorie "Ensemble des Jahres" ausgezeichnet.