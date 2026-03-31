Kultur
Nockis - Donauinselfest 2025
Im Rahmen der 42. Ausgabe des Donauinselfestes im Jahre 2025, dem größten Open-Air-Festival Europas, brillierte ein Dauerbrenner der heimischen Schlagerszene: die Nockis.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.04.2026
- 01:50 - 03:30 Uhr
Als eine der erfolgreichsten Schlagergruppen Österreichs hat das Kärntner Quintett seit seiner Gründung 1982 unzählige Hits produziert und Musikpreise gesammelt.
Auch heute beweisen sie großes Erfolgsgespür, denn die Nockis schafften es mit ihrem neuen Album "Gefühlsecht" 2024 auf Platz 1 der österreichischen Charts. Beim Donauinselfest spielen sie die besten Songs aus ihrer über 40-jährigen Musikgeschichte auf der Schlager- & Austrohits Bühne.