Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. No Angels - Donauinselfest 2025
Das Bild zeigt die Band No Angels während eines Auftritts auf dem Donauinselfest 2025. Im Vordergrund sind vier Sängerinnen in glitzernden Outfits zu sehen. Die erste Sängerin auf der linken Seite trägt ein schwarzes Oberteil und eine schwarze, glitzernde Hose. Die zweite Sängerin in der Mitte trägt ein weißes Oberteil und weite, hellgraue Hosen mit Glitzer. Die dritte Sängerin links neben ihr hat ein graues Oberteil und eine glitzernde Hose. Die vierte Sängerin ganz rechts ist in einem beigen Oberteil mit glitzernden Hosen gekleidet. Hinter ihnen ist eine Band zu sehen, die Instrumente spielt. Im Hintergrund ist ein großes, beleuchtetes Banner mit dem Schriftzug "NO ANGELS" zu erkennen, umgeben von bunten Lichtern. Die Bühne ist hell erleuchtet, und der Boden ist mit mehreren bunten Lichtern ausgestattet. Atmosphärisch wirkt die Szene festlich und lebhaft.

Kultur

No Angels - Donauinselfest 2025

Das Wiener Donauinselfest 2025 konnte mit einer Band, die Musikgeschichte geschrieben hat, aufwarten: No Angels.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.12.2025
03:15 - 04:10 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Mit "Daylight in Your Eyes" stürmten die No Angels 2001 mit an die Spitze der deutschsprachigen Charts.

Daraufhin ging die Girl-Group insgesamt auf vier Tourneen und wurde mit mehr als 20 Musikpreisen ausgezeichnet. Seit 2021, ihrem 20-jährigen Jubiläum, sind die No Angels mit "Still in Love With You" wieder unterwegs - und sorgen bei ihrem Zwischenstopp auf der Radio Wien Festbühne am Donauinselfest garantiert für wunderbare Flashbacks in die frühen 2000er.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.