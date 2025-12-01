Kultur
No Angels - Donauinselfest 2025
Das Wiener Donauinselfest 2025 konnte mit einer Band, die Musikgeschichte geschrieben hat, aufwarten: No Angels.
- 16.12.2025
- 03:15 - 04:10 Uhr
Mit "Daylight in Your Eyes" stürmten die No Angels 2001 mit an die Spitze der deutschsprachigen Charts.
Daraufhin ging die Girl-Group insgesamt auf vier Tourneen und wurde mit mehr als 20 Musikpreisen ausgezeichnet. Seit 2021, ihrem 20-jährigen Jubiläum, sind die No Angels mit "Still in Love With You" wieder unterwegs - und sorgen bei ihrem Zwischenstopp auf der Radio Wien Festbühne am Donauinselfest garantiert für wunderbare Flashbacks in die frühen 2000er.