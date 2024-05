Kultur

Nik Kershaw - Best of Radltour-Konzerte 2023

Murnau feiert die 1980er-Jahre, und Murnau feiert den Sommer 2023: Als die BR-"Radltour" am Staffelsee Station macht, steht ein echter Star der Achtziger auf der Bühne: Nik Kershaw. Die 6000 Fans auf dem Festplatz sind absolut textsicher bei Hits wie "Wouldn't It Be Good" und "I Won't Let the Sun Go Down on Me". Der Brite schafft es auch nach 40 Jahren, seine Fans mit viel guter Musik mitzureißen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.06.2024