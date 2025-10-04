Kultur
Neuschwanstein Konzerte 2025: Elīna Garanča
Mezzosopranistin Elīna Garanča singt Highlights aus Bizets "Carmen" – auch die berühmte "Habanera" – begleitet vom Ensemble CHAARTS. Ein intimer Konzertabend aus dem märchenhaften Schlosshof von Neuschwanstein.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2025
- 21:00 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein interpretiert Elīna Garanča Arien aus Bizets "Carmen". Ein Konzertabend, der große Gefühle in kammermusikalischer Besetzung erlebbar macht.
Lettische Starsängerin tritt auf
Elīna Garanča zählt zu den großen Stimmen der Opernwelt. Gemeinsam mit dem Kammermusik-Ensemble CHAARTS interpretiert sie zentrale Arien und Orchesterstücke – darunter die berühmte "Habanera", die Carmen als freiheitsliebende, unberechenbare Figur charakterisiert.
Ein weiteres Highlight ist die Carmen-Suite Nr. 2 – ein Arrangement der wichtigsten musikalischen Motive der Oper, das für das CHAARTS-Ensemble neu eingerichtet wurde. So entsteht ein intimes, aber kraftvolles Klangbild, das die emotionale Tiefe von Bizets Musik auch in kleiner Besetzung entfaltet.
Ein Märchenschloss als Kulisse
Das Konzert findet im Innenhof von Schloss Neuschwanstein statt – einem der bekanntesten Bauwerke Europas und seit Juli 2025 UNESCO-Weltkulturerbe. Die besondere Atmosphäre des Ortes verleiht dem Abend eine zusätzliche Magie.
Besetzung:
Carmen: Elīna Garanča
Kammermusik-Ensemble: CHAARTS
Regie: Andreas Morell
Redaktion: Jule Broda / Lora Ganeva
Produktion: Kinescope Film