Kultur
Musical meets Song Contest
Musical trifft auf den Eurovision Song Contest in Wien und 3sat ist live am Wiener Rathausplatz dabei - und das bei der 70. Ausgabe des Musikbewerbes.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.05.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz bietet im Mai Live-Auftritte von ESC-Stars, nationalen und internationalen Acts sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm.
Ein besonderes Highlight ist ein Konzert der Vereinigten Bühnen Wien am 11. Mai, das als TV-Premiere übertragen wird: Ob beliebte Popsongs, Eurodance-Hits oder italienische Balladen - Musical-Stars wie Ana Milva Gomes, Nienke Latten und Moritz Mausser interpretieren gemeinsam mit einem spielfreudigen Ensemble und dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien eine Vielzahl an bekannten Liedern des Eurovision Songcontests der letzten Jahrzehnte.
Ein dynamisches Konzert-Erlebnis zum Mitsingen und Mitschwingen!