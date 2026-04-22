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Das Bild zeigt den Wiener Rathausplatz während des Eurovision Villages. Im Vordergrund ist eine große Menschenmenge zu sehen, die vor einem künstlerisch gestalteten Containergebäude steht, das von bunten Lichtern erleuchtet wird. Am Boden sind mehrere große, runde Zeltkonstruktionen sichtbar, die ebenfalls mit Lichtern beleuchtet sind. Im Hintergrund dominiert das imposante Wiener Rathaus, dessen Fassade in verschiedenen Farben angestrahlt wird, vor allem in Pink und Lila. Die Architektur des Rathauses ist gotisch und prächtig, mit vielen Türmchen und Verzierungen. Hinter den Gebäuden sind sanfte Hügel zu erkennen, die die Silhouette der Stadt ergänzen. Der Himmel ist in sanften Blau- und Grautönen gehalten, was auf die Abenddämmerung hinweist. Im gesamten Bild sind reichlich Bäume und Grünflächen vorhanden, die dem Platz eine lebendige und einladende Atmosphäre verleihen. Die gesamte Szene vermittelt den Eindruck eines festlichen, geselligen Ereignisses.

Kultur

Musical meets Song Contest

Musical trifft auf den Eurovision Song Contest in Wien und 3sat ist live am Wiener Rathausplatz dabei - und das bei der 70. Ausgabe des Musikbewerbes.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.05.2026
20:15 - 22:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz bietet im Mai Live-Auftritte von ESC-Stars, nationalen und internationalen Acts sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Ein besonderes Highlight ist ein Konzert der Vereinigten Bühnen Wien am 11. Mai, das als TV-Premiere übertragen wird: Ob beliebte Popsongs, Eurodance-Hits oder italienische Balladen - Musical-Stars wie Ana Milva Gomes, Nienke Latten und Moritz Mausser interpretieren gemeinsam mit einem spielfreudigen Ensemble und dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien eine Vielzahl an bekannten Liedern des Eurovision Songcontests der letzten Jahrzehnte.

Ein dynamisches Konzert-Erlebnis zum Mitsingen und Mitschwingen!

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