Das Bild zeigt einen männlichen Dirigenten, der sich zur Seite wendet. Er trägt einen schwarzen Frack und hat ein helles Hemd mit Kläppchenkragen an. Sein Gesichtsausdruck ist intensiv und engagiert, während er mit einer Hand gestikuliert. In der anderen Hand hält er einen Dirigentenstab, mit dem er die musikalischen Anweisungen gibt. Im Hintergrund sind unscharfe Konturen von Musikinstrumenten und Personen zu erkennen, die Teil des Orchesters sind. Die Szene vermittelt eine festliche und konzentrierte Atmosphäre, die für ein klassisches Konzert typisch ist.

Mozart-Requiem, Stadttheater Wiener Neustadt 2025

Ein festlicher Abend mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich im Stadttheater Wiener Neustadt: Unter der Leitung von Andreas Ottensamer erklingt ein Meisterwerk von Wolfgang Amadeus Mozart.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.03.2026
20:15 - 21:05 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Das Bild zeigt die Fassade des Stadttheaters Wiener Neustadt. Die Architektur des Gebäudes ist klassisch und elegant, mit einem hellen, cremefarbenen Anstrich. Über dem Haupteingang prangt der Name „STADT-THEATER“ in großen, goldenen Buchstaben. Die Fassade hat symmetrische Fenster in mehreren Etagen, die den Raum lichtdurchfluten. Ein großes, mittleres Fenster ist von Säulen flankiert, während oben ein Wappen angebracht ist. Vor dem Eingang befinden sich zwei moderne, überdachte Treppenaufgänge, die zu den Glastüren führen. Beide Seiten des Eingangs sind mit großformatigen Plakaten ausgestattet, die vermutlich Informationen über Veranstaltungen enthalten. Der Himmel im Hintergrund ist leicht bewölkt und verleiht der Szene eine angenehme Lichtstimmung. Insgesamt vermittelt die Aufnahme einen Eindruck von festlicher Atmosphäre, passend zu einem kulturellen Ereignis.
Stadttheater Wiener Neustadt.
Quelle: Stadt Wiener Neustadt_Weller

Zur Aufführung kommt das ergreifende Requiem in d-Moll KV 626, Mozarts unvollendetes Vermächtnis, das durch Franz Xaver Süßmayr vollendet wurde.

Mit den Solistinnen und Solisten Christina Gansch (Sopran), Kate Lindsey (Mezzosopran), Matthew Newlin (Tenor), Alexander Grassauer (Bass), dem Konzertchor Interpunkt unter der Chorleitung von Michael Schneider und den Tonkünstlern entfaltet sich ein Klangereignis voller Dramatik, Hoffnung und Transzendenz.

Ein Abend, der von der unvergleichlichen Musik Mozarts und der Strahlkraft eines vielseitigen Orchesters getragen wird.

