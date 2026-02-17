Kultur
Mozart-Requiem, Stadttheater Wiener Neustadt 2025
Ein festlicher Abend mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich im Stadttheater Wiener Neustadt: Unter der Leitung von Andreas Ottensamer erklingt ein Meisterwerk von Wolfgang Amadeus Mozart.
- 28.03.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Zur Aufführung kommt das ergreifende Requiem in d-Moll KV 626, Mozarts unvollendetes Vermächtnis, das durch Franz Xaver Süßmayr vollendet wurde.
Mit den Solistinnen und Solisten Christina Gansch (Sopran), Kate Lindsey (Mezzosopran), Matthew Newlin (Tenor), Alexander Grassauer (Bass), dem Konzertchor Interpunkt unter der Chorleitung von Michael Schneider und den Tonkünstlern entfaltet sich ein Klangereignis voller Dramatik, Hoffnung und Transzendenz.
Ein Abend, der von der unvergleichlichen Musik Mozarts und der Strahlkraft eines vielseitigen Orchesters getragen wird.