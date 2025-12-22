Kultur
Mozart lebt! Lebt Mozart? Über die Erben des Genies
Die Dokumentation "Mozart lebt! Lebt Mozart? Über die Erben des Genies" liefert Antworten auf diese Fragen.
- 31.01.2026
- 10:00 - 10:25 Uhr
Mozart, er ist überall in Salzburg. Auf den Straßen, in den Gassen, in den Kaffeehäusern und Supermärkten, in den Souvenirgeschäften und natürlich den CD-Regalen oder Konzertsälen.
Das "Genie der Genies" dominiert die Salzachstadt wie eh und je. Gepflegt wird das Mozart-Erbe vor allem von der Stiftung Mozarteum, die seit 100 Jahren in einem stattlichen Haus an der Schwarzstraße untergebracht ist.
Aber wie lässt sich Mozart frisch und aktuell halten? Wie viel ist noch übrig vom Geist des Genies, wer zieht Inspiration aus seiner Musik? Und wie lässt sich das alles weitergeben an die nächste Generation?
Ein Film von Tobias Pötzelsberger