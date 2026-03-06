Hauptnavigation

  4. Monteverdi – Marienvesper aus dem Dom zu Worms
Ein Orchester im Wormser Dom.

Monteverdi – Marienvesper aus dem Dom zu Worms

Die Marienvesper gilt als Summa und Vermächtnis von Monteverdis geistlicher Musik. Vor der malerischen Kulisse des Schwetzinger Doms gastiert das Ensemble La fonte musica mit dem Sakralwerk.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.04.2026
09:05 - 10:40 Uhr

Monteverdis Marienvesper bewegt sich an der Schwelle: Sie bezieht auch Formen weltlicher Musik mit ein, und sie verbindet den Rückblick auf eine große Tradition der Vokalmusik mit dem Ausblick auf einen neuen Stil und eine neue Zeit.

Das Ensemble La fonte musica, gegründet, um Musik des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance zeitgerecht zu interpretieren, geht damit historisch an seine vorderste Grenze, dorthin, wo sich die Renaissance zum Barock hin öffnet, gleichsam ins Quellgebiet der Neuzeit.

