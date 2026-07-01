Kultur
Modular Festival 2025 – MilleniumKid
Die Reihe "PULS Festivalheimat" präsentiert einige der schönsten Sommerfestivals in Bayern, darunter das "Modular Festival" in Augsburg. In dieser Folge mit dabei: MilleniumKid.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.07.2026
- 02:25 - 03:15 Uhr
Irgendwo zwischen düsterer Romantik und atmosphärischen Synthesizer-Klanglandschaften treffen treibende Beats auf eine raue, hallende Stimme. Mit bittersüßer Melancholie weckt seine Musik eine Sehnsucht nach Liebe in der Leere unseres Daseins.
So überzeugend und authentisch, dass man beim Zuhören Herzschmerz und Einsamkeit selbst empfindet. MilleniumKid ist kein beliebiger Vertreter der Neuen Deutschen Welle, sondern verleiht seinem Sound eine kantige, hypnotische Eigenständigkeit und zählt damit zu den aktuell spannendsten Entwicklungen der deutschsprachigen Musiklandschaft.