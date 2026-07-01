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Sänger mit Mikrofon und weißer Wollmütze auf einer schummrig beleuchteten Bühne.

Kultur

Modular Festival 2025 – MilleniumKid

Die Reihe "PULS Festivalheimat" präsentiert einige der schönsten Sommerfestivals in Bayern, darunter das "Modular Festival" in Augsburg. In dieser Folge mit dabei: MilleniumKid.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.07.2026
02:25 - 03:15 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Irgendwo zwischen düsterer Romantik und atmosphärischen Synthesizer-Klanglandschaften treffen treibende Beats auf eine raue, hallende Stimme. Mit bittersüßer Melancholie weckt seine Musik eine Sehnsucht nach Liebe in der Leere unseres Daseins.

So überzeugend und authentisch, dass man beim Zuhören Herzschmerz und Einsamkeit selbst empfindet. MilleniumKid ist kein beliebiger Vertreter der Neuen Deutschen Welle, sondern verleiht seinem Sound eine kantige, hypnotische Eigenständigkeit und zählt damit zu den aktuell spannendsten Entwicklungen der deutschsprachigen Musiklandschaft.

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