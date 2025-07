Kultur

Milow

International wird es im unterfränkischen Ebern: Milow freut sich sehr, beim "Best-of Radltour-Konzerte 2024" dabei zu sein und lernt dafür im Tourbus sogar noch Fränkisch. Mit seinen Songs wie "ASAP" und "Howling at the Moon" macht der belgische Superstar - trotz Regens - rund 6000 Fans glücklich. Mit im Gepäck hat er dafür eine grandiose Lichtshow, seine Akustikgitarre und eine Menge guter Laune. Seinen Hit "Ayo Technology" präsentiert er in einer neuen Version, ganz in rot gehüllt. Für Gänsehautmomente sorgen außerdem 6000 Taschenlampen und Fangesänge, unter anderem zu "You Don't Know".

Datum: 29.07.2025