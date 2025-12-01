Kultur
Milky Chance - Donauinselfest 2025
Mit über eine Milliarde Klicks für ihren Song "Stolen Dance" hat sich das Musiker-Duo sofort in die Herzen ihrer Hörerinnen und Hörer gespielt: Milky Chance.
- Datum:
- Sendetermin
- 16.12.2025
- 04:10 - 05:10 Uhr
Begonnen als kleines Projekt vor über 10 Jahren ging die Karriere steil hinauf.
Seitdem touren die beiden Musiker aus Deutschland mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Rockmusik, Reggae und Indie durch die ganze Welt. Ein Konzert-Highlight von der radio FM4-Festbühne am Wiener Donauinselfest.