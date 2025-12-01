Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei Musiker auf einer Bühne während eines Konzerts. Sie gehören zum Musikduo Milky Chance. Der linke Musiker spielt eine akustische Gitarre und trägt ein buntes Hemd sowie rosa Hosen. Er hat kurze, dunkelbraune Haare und steht in einem Mikrofon, um zu singen. Der rechte Musiker spielt eine elektrische Gitarre und trägt ein helles, kurzärmliges Hemd über einem weißen T-Shirt. Seine Haare sind blond und leicht zerzaust. Im Hintergrund ist eine grüne Lichtinstallation zu sehen, die die Bühne beleuchtet. Die Bühne scheint Teil eines Festivals zu sein, umgeben von einem musikalischen Equipment wie Tasteninstrumenten. Die gesamte Atmosphäre ist lebhaft und energetisch, was auf die Performancestimmung des Konzerts hinweist.

Milky Chance - Donauinselfest 2025

Mit über eine Milliarde Klicks für ihren Song "Stolen Dance" hat sich das Musiker-Duo sofort in die Herzen ihrer Hörerinnen und Hörer gespielt: Milky Chance.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.12.2025
04:10 - 05:10 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Begonnen als kleines Projekt vor über 10 Jahren ging die Karriere steil hinauf.

Seitdem touren die beiden Musiker aus Deutschland mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Rockmusik, Reggae und Indie durch die ganze Welt. Ein Konzert-Highlight von der radio FM4-Festbühne am Wiener Donauinselfest.

