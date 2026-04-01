Kultur
Max Mutzke und die SWR Big Band
Leidenschaft und Talent kann man nicht wirklich lernen - Max Mutzke hat beides im Überfluss. Er hat die Gabe das Publikum in seinen Bann zu ziehen und stellt das eindrucksvoll unter Beweis.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.04.2026
- 22:00 - 23:00 Uhr
Wenn dann dieses Kraftpaket auf die Grammy-nominierte SWR Big Band trifft, entsteht daraus ein energiegeladenes Spektakel aus Talent und Können, das wortwörtlich von den Sitzen reißt. Die unbändige Spielfreude schenkt dem Publikum ein exklusives Erlebnis.
"Soul viel mehr" bietet einen Mix aus Mutzke-Hits wie "Welt hinter Glas", "Can't wait until tonight", oder "Marie" sowie aus Soul- und Hip-Hop-Klassikern wie "Me & Mrs. Jones" und Songs von Alicia Keys, Will Smith, Anderson Paak oder Sly & The Family Stone. Freuen Sie sich auf ein besonderes Konzert mit einer charismatischen Stimme, verpackt im vollen Big Band Sound auf der Höhe der Zeit.