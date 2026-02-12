Kultur
Marie Jacquot dirigiert Bruckner und Händel
In diesem herausragenden Konzert dirigiert Marie Jacquot das WDR Sinfonieorchester mit Georg Friedrich Händels Orgelkonzert in F-Dur sowie Anton Bruckners 7. Sinfonie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.03.2026
- 20:15 - 21:55 Uhr
Die künftige Chefdirigentin des WDR Sinfonie-Orchesters zieht bereits in diesem Konzert wortwörtlich alle Register: mit Anton Bruckners Siebter Sinfonie, die sämtliche Höhen und Tiefen des sinfonischen Klangapparats auslotet.
Bruckner war selbst Kirchenmusiker und zieht die Instrumente des Orchesters wie die Register einer Orgel. So liegt die Kombination mit Werken und einer Improvisation für Orgel nahe - gespielt vom virtuosen Organisten Thomas Ospital.