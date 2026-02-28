Marek Janowski dirigiert Beethoven

Hauptnavigation

Seelenvoll, überbordend und weltumarmend klingt Ludwig van Beethovens Violinkonzert. Nur wenige zelebrieren es so wie der Ausnahmemusiker Frank Peter Zimmermann. Er schrieb vor einiger Zeit sogar einen Brief an den verstorbenen Komponisten. Darin heißt es: "Lieber Ludwig, ohne Deine Musik wäre das Leben ärmer." Diese Liebeserklärung bringt Zimmermann in diesem Konzert einmal mehr zur Geltung.

Datum:
bis 26.08.2026

