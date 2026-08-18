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Auf dem Bild ist eine musikalische Aufführung zu sehen. Im Vordergrund steht eine Dirigentin mit kurzen, grauen Haaren, die eine schwarze Bluse trägt. Sie hält einen Dirigentenstab in einer Hand und gestikuliert mit der anderen Hand, während sie das Orchester leitet. Hinter ihr sind junge Musikerinnen und Musiker zu sehen, die Instrumente spielen. Die Musiker sind teilweise in dunkler Kleidung gekleidet, und einige von ihnen sind mit ihren Instrumenten, wie Violinen, beschäftigt. Es gibt mehrere Mikrophonständer im Bild, und der Hintergrund ist leicht verschwommen, was den Fokus auf die Dirigentin und das Orchester lenkt. Die Aufnahme vermittelt eine lebendige Atmosphäre des Konzerts, während die Dirigentin die Darbietung energetisch leitet. Es sind keine spezifischen Orte oder Gebäude im Bild sichtbar, lediglich die Auftrittssituation.

Kultur

Mahlers Zweite von der Styriarte 2026

Eine musikalische Sternstunde: Das auch als "Auferstehungssymphonie" bekannte monumentale Werk Gustav Mahlers kommt unter der Leitung von Dirigentin Mei-Ann Chen zur Aufführung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.09.2026
11:30 - 13:00 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Das Bild zeigt eine Szene von einem Konzert des Styriarte Youth Orchestra. Im Vordergrund sind mehrere junge Musikerinnen zu sehen, die Geigen spielen. Eine Musikerin trägt ein gestreiftes Kleid und lächelt, während eine andere Musikerin in einem weißen Oberteil mit langen, blonden Haaren ebenfalls lächelt. Ein männlicher Musiker steht in der Nähe und hält eine rote Rose in der Hand. Sein Gesicht ist teilweise zum Publikum gedreht. Im Hintergrund sind andere Orchestermitglieder sowie eine Harfe sichtbar. Der Bühnenhintergrund ist dunkel, was die Musiker und ihre Instrumente hervorhebt. Die Atmosphäre wirkt fröhlich und entspannt, möglicherweise während einer Pause oder in einer lebhaften Interaktion. Die Musikerinnen und Musiker scheinen Teil eines Auftritts zu sein, der Gustavo Mahlers 2. Symphonie gewidmet ist.
Styriarte Youth Orchestra.
Quelle: ORF Landesstudio Steiermark mit Steirische Kulturveranstaltungen GmbH

Mit Sopranistin Miriam Kutrowatz und Mezzosopranistin Jolana Slavíková stehen zwei Sängerinnen, die national und international Erfolge feiern, gemeinsam mit dem Styriarte Youth Orchestra auf der Bühne.

Weiters singen der chor pro musica graz und der Chor mondo musicale.

Aus der Helmut-List-Halle, Grau

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