Kultur
Mahlers Zweite von der Styriarte 2026
Eine musikalische Sternstunde: Das auch als "Auferstehungssymphonie" bekannte monumentale Werk Gustav Mahlers kommt unter der Leitung von Dirigentin Mei-Ann Chen zur Aufführung.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2026
- 11:30 - 13:00 Uhr
Mit Sopranistin Miriam Kutrowatz und Mezzosopranistin Jolana Slavíková stehen zwei Sängerinnen, die national und international Erfolge feiern, gemeinsam mit dem Styriarte Youth Orchestra auf der Bühne.
Weiters singen der chor pro musica graz und der Chor mondo musicale.
Aus der Helmut-List-Halle, Grau