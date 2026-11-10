Kultur
Ludwig van Beethoven - Klavierkonzert Nr. 5
Der Wiener Musikverein war im Mai 2011 Schauplatz für Rudolf Buchbinders Marathon. Er führte mit den Wiener Philharmonikern an zwei Tagen alle fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven auf.
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- D / CH / A
Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur op. 73
Vor allem Beethovens 5. Klavierkonzert ist der Gipfel der Weiterentwicklung dieses Genres und beeinflusste nachhaltig spätere Komponisten und die Weiterentwicklung der Gattung.