Ludwig van Beethoven - Klavierkonzert Nr. 1

Rudolf Buchbinder, der Beethovenspezialist, war nicht nur Solist, sondern dirigierte auch das Wiener Orchester.



Die Konzerte, die unterschiedlicher nicht sein können, entstanden über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten - jedes einzelne ein Meisterwerk seiner Gattung.

An seinem Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur, op. 15 feilte Beethoven gut fünf Jahre lang. In der Form nimmt es Anklänge an den Vorbildern Haydn und Mozart.



Mit Rudolf Buchbinder und den Wiener Philharmonikern

Aus dem großen Saal des Wiener Musikvereins, 2011