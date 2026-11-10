Kultur
Ludwig van Beethoven - Klavierkonzert Nr. 1
Der Musikverein Wien war im Mai 2011 Schauplatz für Rudolf Buchbinders Beethoven-Zyklus. Er führte mit den Wr. Philharmonikern an zwei Tagen alle fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven auf.
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Rudolf Buchbinder, der Beethovenspezialist, war nicht nur Solist, sondern dirigierte auch das Wiener Orchester.
Die Konzerte, die unterschiedlicher nicht sein können, entstanden über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten - jedes einzelne ein Meisterwerk seiner Gattung.
An seinem Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur, op. 15 feilte Beethoven gut fünf Jahre lang. In der Form nimmt es Anklänge an den Vorbildern Haydn und Mozart.
Mit Rudolf Buchbinder und den Wiener Philharmonikern
Aus dem großen Saal des Wiener Musikvereins, 2011