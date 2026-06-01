Kultur
Lucerne Festival 2025: Beatrice Rana
Beatrice Rana spielt Rachmaninow
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.06.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
Das Lucerne Festival Orchestra mit dem Star-Dirigenten Riccardo Chailly und der herausragenden Pianistin Beatrice Rana begaben sich in die musikalische Welt von Sergej Rachmaninow.
Das Lucerne Festival Orchestra und Riccardo Chailly tauchten in die ausdrucksstarke Musikwelt von Sergej Rachmaninow ein. Mit dem selten gespielten «Der Fels» eröffneten sie den Abend und schlugen den Bogen zu den frühen Jahren des Komponisten – ein Werk, das bereits die charakteristische Klangsprache Rachmaninows erkennen lässt und den Auftakt zu einem vielgestaltigen Programm bildet.
In der «Rhapsodie über ein Thema von Paganini» begegnet Rachmaninow dem legendären Geigengenie mit einer brillanten Klavierpartitur, die eine breite Palette musikalischer Stimmungen entfaltet: temperamentvoll, zärtlich, schwärmerisch, wehmütig, mystisch, hochdramatisch. «Aber es ist kein Konzert!», betonte der Komponist in einem Brief an seine Schwester. Interpretiert wurde das Werk von Beatrice Rana, einer der herausragenden Pianistinnen ihrer Generation, die international für ihre klare Linienführung, ihre klangliche Differenzierung und ihre künstlerische Präsenz geschätzt wird.
Zum Abschluss erklang Rachmaninows Sinfonie Nr. 1. Das biblische Epigramm, das Rachmaninow der Partitur voranstellt – «Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr» – findet sich auch als Motto in Tolstois Anna Karenina. Die Sinfonie markiert den kraftvollen Schlusspunkt einer frühen Schaffensphase und präsentiert Rachmaninows kompositorische Handschrift in ihrer ganzen Dramatik und Ausdrucksfülle. Ein Konzertabend, der das Facettenreichtum dieses großen Klangpoeten eindrucksvoll beleuchtet.
Sergei Rachmaninow
Der Fels, Op. 7
Rhapsodie über ein Thema von Paganini, Op. 43
Sinfonie Nr. 1 in d-Moll, Op. 13
Lucerne Festival Orchestra
Riccardo Chailly Dirigent
Beatrice Rana Klavier