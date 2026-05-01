Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. Lucerne Festival 2025
Elīna Garanča singt Gustav Mahler

Kultur

Lucerne Festival 2025

Elīna Garanča singt Gustav Mahler

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.05.2026
20:15 - 22:15 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Der Star-Dirigent Riccardo Chailly und die weltweit gefeierte Mezzosopranistin Elīna Garanča eröffneten das Lucerne Festival 2025 mit den zeitlos schönen Werken von Gustav Mahler.

Im Zentrum steht Gustav Mahlers unvollendete Sinfonie Nr. 10 – eine tief persönliche Partitur, deren Aufführungsversion Deryck Cooke erstellte. Elīna Garanča interpretiert Mahlers zeitlos schöne Rückert-Lieder. Zum Boulez-Jubiläums erklang seine Komposition Mémoriale.

Die zehnte Sinfonie wird zu einer schmerzlichen Liebeserklärung an Mahlers Frau Alma. Als Mahler im Sommer 1910 an der Sinfonie arbeitete, erfuhr er über Almas Affäre mit dem Architekten Walter Gropius. Die Nachricht stürzt den Komponisten in tiefe Verzweiflung. Seine Not spiegelt sich in Notizen am Rand der Partitur: „Erbarmen! O Gott, warum hast du mich verlassen?“ Vollenden konnte er die Zehnte nicht — nur wenige Monate später erlag er seinem schweren Herzleiden.

Elīna Garanča verleiht Gustav Mahlers Rückert-Liedern eine ergreifende Tiefe und stille Intensität. Das Lieder-Zyklus behandelt die Themen wie Liebe, Tod und Natur. Als Mezzosopranistin mit einem dunklen Timbre verbindet Elīna Garanča lyrische Sanftheit mit innerer Dramatik und offenbart die zeitlose Schönheit dieser introspektiven Lieder.

In seinen international gefeierten Interpretationen der Mahler-Kompositionen vermeidet Riccardo Chailly falsches Pathos und Sentimentalität, ohne auf die dramatische Intensität der Musik zu verzichten – ein bedeutender Beitrag zur Mahler-Rezeption und ein Höhepunkt des Festivalprogramms.

Lucerne Festival Orchestra

Riccardo Chailly Dirigent

Elīna Garanča Mezzosopran

Pierre Boulez: Mémoriale (… explosante-fixe … Originel)

Gustav Mahler: Rückert-Lieder

Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 10 in Fis-Dur

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.