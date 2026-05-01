Kultur
Lucerne Festival 2025
Elīna Garanča singt Gustav Mahler
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 20:15 - 22:15 Uhr
Der Star-Dirigent Riccardo Chailly und die weltweit gefeierte Mezzosopranistin Elīna Garanča eröffneten das Lucerne Festival 2025 mit den zeitlos schönen Werken von Gustav Mahler.
Im Zentrum steht Gustav Mahlers unvollendete Sinfonie Nr. 10 – eine tief persönliche Partitur, deren Aufführungsversion Deryck Cooke erstellte. Elīna Garanča interpretiert Mahlers zeitlos schöne Rückert-Lieder. Zum Boulez-Jubiläums erklang seine Komposition Mémoriale.
Die zehnte Sinfonie wird zu einer schmerzlichen Liebeserklärung an Mahlers Frau Alma. Als Mahler im Sommer 1910 an der Sinfonie arbeitete, erfuhr er über Almas Affäre mit dem Architekten Walter Gropius. Die Nachricht stürzt den Komponisten in tiefe Verzweiflung. Seine Not spiegelt sich in Notizen am Rand der Partitur: „Erbarmen! O Gott, warum hast du mich verlassen?“ Vollenden konnte er die Zehnte nicht — nur wenige Monate später erlag er seinem schweren Herzleiden.
Elīna Garanča verleiht Gustav Mahlers Rückert-Liedern eine ergreifende Tiefe und stille Intensität. Das Lieder-Zyklus behandelt die Themen wie Liebe, Tod und Natur. Als Mezzosopranistin mit einem dunklen Timbre verbindet Elīna Garanča lyrische Sanftheit mit innerer Dramatik und offenbart die zeitlose Schönheit dieser introspektiven Lieder.
In seinen international gefeierten Interpretationen der Mahler-Kompositionen vermeidet Riccardo Chailly falsches Pathos und Sentimentalität, ohne auf die dramatische Intensität der Musik zu verzichten – ein bedeutender Beitrag zur Mahler-Rezeption und ein Höhepunkt des Festivalprogramms.
Lucerne Festival Orchestra
Riccardo Chailly Dirigent
Elīna Garanča Mezzosopran
Pierre Boulez: Mémoriale (… explosante-fixe … Originel)
Gustav Mahler: Rückert-Lieder
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 10 in Fis-Dur