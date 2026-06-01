Kultur
Lieder auf Banz
Die malerische Kulisse von Kloster Banz im Hintergrund, stimmgewaltige Sänger auf der Bühne und Tausende begeisterte Fans beim Picknick auf der Klosterwiese – all das steht für "Lieder auf Banz".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.06.2026
- 02:30 - 04:30 Uhr
Das größte Festival deutschsprachiger Liedermacher lockte auch 2025 wieder zu einem Open-Air-Erlebnis auf die Klosterwiese. Mit: Werner Schmidbauer, Martin Kälberer, Hans-Jürgen Buchner, Hannes Ringlstetter, Miss Allie, Viva Voce, Rainhard Fendrich und Sarah Straub.
Traditionell bekommen auch die Gewinnerinnen und Gewinner des Nachwuchspreises der Hanns-Seidel-Stiftung die große Bühne. Jördis Tielsch, Michèl von Wussow und die Gruppe "Widersacher aller Liedermacher" begeisterten das Publikum.