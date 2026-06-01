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Das Publikum mit Blick auf die beleuchtete Bühne mit allen Mitwirkenden beim finalen Lied

Kultur

Lieder auf Banz

Die malerische Kulisse von Kloster Banz im Hintergrund, stimmgewaltige Sänger auf der Bühne und Tausende begeisterte Fans beim Picknick auf der Klosterwiese – all das steht für "Lieder auf Banz".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.06.2026
02:30 - 04:30 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Das größte Festival deutschsprachiger Liedermacher lockte auch 2025 wieder zu einem Open-Air-Erlebnis auf die Klosterwiese. Mit: Werner Schmidbauer, Martin Kälberer, Hans-Jürgen Buchner, Hannes Ringlstetter, Miss Allie, Viva Voce, Rainhard Fendrich und Sarah Straub.

Traditionell bekommen auch die Gewinnerinnen und Gewinner des Nachwuchspreises der Hanns-Seidel-Stiftung die große Bühne. Jördis Tielsch, Michèl von Wussow und die Gruppe "Widersacher aller Liedermacher" begeisterten das Publikum.

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