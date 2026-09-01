Kultur
Last Night of The Proms 2026
Der fulminante Abschluss der Promenadenkonzerte in London: Yuja Wang, Tenor Nicky Spence und die BBC-Ensembles unter Sakari Oramo laden ein zu einem spektakulären Konzertereignis.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2026
- 20:15 - 23:30 Uhr
Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of The Proms" in der Royal Albert Hall das fulminante Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival mit klassischer Musik.
2026 dirigiert Sakari Oramo das BBC Symphony Orchestra, die BBC Singers und den BBC Symphony Chorus. Solistin am Piano ist Yuja Wang, der Tenor Nicky Spence übernimmt die vokalen Solo-Partien. Wie immer stehen im populären Teil zahlreiche Mitsingklassiker auf dem Programm, darunter "Auld Lang Syne" und "Jerusalem".