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Ansicht der Royal Albert Hall in London.

Kultur

Last Night of The Proms 2026

Der fulminante Abschluss der Promenadenkonzerte in London: Yuja Wang, Tenor Nicky Spence und die BBC-Ensembles unter Sakari Oramo laden ein zu einem spektakulären Konzertereignis.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2026
20:15 - 23:30 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of The Proms" in der Royal Albert Hall das fulminante Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival mit klassischer Musik.

2026 dirigiert Sakari Oramo das BBC Symphony Orchestra, die BBC Singers und den BBC Symphony Chorus. Solistin am Piano ist Yuja Wang, der Tenor Nicky Spence übernimmt die vokalen Solo-Partien. Wie immer stehen im populären Teil zahlreiche Mitsingklassiker auf dem Programm, darunter "Auld Lang Syne" und "Jerusalem".

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