La Traviata - Bregenzer Festspiele 2026

Marjukka Tepponen (Violetta)

Quelle: ORF/Bregenzer Festspiele/Anja Koehler.

Die Kurtisane Violetta Valéry genießt das pulsierende Leben der Pariser Gesellschaft. Doch hinter der funkelnden Fassade verbirgt sich eine Frau, deren Herz mehr sucht als Glanz und Vergnügen. Als der junge Alfredo Germont ihre Welt betritt, scheint ein anderes Leben greifbar - eines, das auf Liebe und Aufrichtigkeit gründet. Doch in einer Welt, in der Geld und gesellschaftliches Ansehen über allem stehen, bleibt wenig Raum für wahre Gefühle.



Für die Bregenzer Festspiele verlegten der gefeierte italienische Regisseur Damiano Michieletto und der Bühnenbildner Paolo Fantin die Handlung in die Ära der "Roaring Twenties" - eine Welt voller mondäner Jazzclubs, glitzerndem Überfluss und innerer Leere. "Diese Zeit wurde zum Symbol für Exzess und Hedonismus", sagt Michieletto. "Sie passt perfekt zur Atmosphäre von ‚La traviata' und zur Opulenz der Seebühne." Wie in F. Scott Fitzgeralds Roman "Der große Gatsby" wird diese zum Spiegel einer Gesellschaft, die alles haben will und dabei das Menschliche verliert. Dementsprechend ist ein zerbrochener Spiegel das zentrale Bühnenelement und steht darüber hinaus auch für die innere Zerrissenheit Violettas.