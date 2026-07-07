Klassikstars am Traunsee 2026

Markus Poschner dirigiert das Bruckner Orchester Linz.

Quelle: STARS & TALENTE

Ein bunter Mix, der "Heiterkeit & Fröhlichkeit", wie im "Wildschütz", verspricht! Dabei darf das "Uhrenduett" aus der „Fledermaus“ genauso wenig fehlen wie "Bei Männern, welche Liebe fühlen" aus der "Zauberflöte". Auch Bernsteins "Mambo" aus der "West Side Story" und Millöckers "Ich hab‘ kein Geld, bin vogelfrei" aus dem "Bettelstudent" erklingen.



Begleitet werden die vier Solistinnen und Solisten vom Bruckner Orchester Linz, das sein 60-jähriges Bestehen feiert und unter der Leitung von Chefdirigent Markus Poschner spielt. Dieser beschließt damit seine letzte Saison in dieser Position mit dem Orchester. Das jährliche Open-Air Konzert markiert einen Fixpunkt im Sommerprogramm der Salzkammergut Festwochen Gmunden.