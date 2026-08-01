Kultur
Klassik Open Air Nürnberg 2026
Klasse Klassik, Picknick im Park und Wunderkerzen-Flimmern: Das Klassik Open Air im Nürnberger Luitpoldhain gilt als größte Klassik-Party unter der europäischen Sonne.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.08.2026
- 11:15 - 13:00 Uhr
Anfang August 2026 gestalten die Nürnberger Symphoniker die zweite Runde des Sommer-Events. Im Jahr ihres 80. Jubiläums präsentiert das Orchester unter Chefdirigent Jonathan Darlington ein schwungvolles Programm mit starker lateinamerikanischer Prägung.
Den Auftakt macht George Gershwins "Cuban Overture". Star-Trompeter Pacho Flores spielt seine Komposition "Morocota" und Efraín Oschers Trompetenkonzert "Danzas latinas". Es folgen Paul Dukas' "Der Zauberlehrling" und die von Cellist Paul Desenne bearbeitete "Tritsch-Tratsch-Polka".