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Eine große Fläche in einem Park bedeckt mit vielen bunten Objekten vor einer aufgebauten Bühne, aufgenommen aus der Vogelperspektive.

Kultur

Klassik Open Air Nürnberg 2026

Klasse Klassik, Picknick im Park und Wunderkerzen-Flimmern: Das Klassik Open Air im Nürnberger Luitpoldhain gilt als größte Klassik-Party unter der europäischen Sonne.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.08.2026
11:15 - 13:00 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Anfang August 2026 gestalten die Nürnberger Symphoniker die zweite Runde des Sommer-Events. Im Jahr ihres 80. Jubiläums präsentiert das Orchester unter Chefdirigent Jonathan Darlington ein schwungvolles Programm mit starker lateinamerikanischer Prägung.

Den Auftakt macht George Gershwins "Cuban Overture". Star-Trompeter Pacho Flores spielt seine Komposition "Morocota" und Efraín Oschers Trompetenkonzert "Danzas latinas". Es folgen Paul Dukas' "Der Zauberlehrling" und die von Cellist Paul Desenne bearbeitete "Tritsch-Tratsch-Polka".

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