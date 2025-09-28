Kultur
Klassik Open Air Nürnberg 2025
Im Juli 2025 verwandelte sich der Nürnberger Luitpoldhain wieder in die grüne Bühne für die Nürnberger Symphoniker. "Klassik Open Air" war angesagt. Das "Woodstock der klassischen Musik" lockt jährlich in zwei Konzerten Hunderttausende Menschen nach draußen unter den funkelnden Sternenhimmel. Was passt da besser als der große symphonische Hollywood-Sound, Klassik im Breitwandformat sozusagen?
- 28.09.2025
- 10:05 - 11:45 Uhr