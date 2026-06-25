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Zuschauer vor der Bühne am Losheimer Stausee

Kultur

Klassik am See - Giganten der Filmmusik

2025 ehrte das Konzert Hans Zimmer und John Williams am Losheimer Stausee. Solistin war Miriam Neumaier.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.07.2026
10:35 - 12:05 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

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