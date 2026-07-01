Kultur
Klassik am Odeonsplatz 2026 – Lahav Shani
Bei "Klassik am Odeonsplatz" spielen die Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani gemeinsam mit Stargeigerin Janine Jansen. Auf dem Programm: Wagner, Bruch und Mendelssohn – ein Abend voller Emotion, Klangfülle und musikalischer Höhepunkte.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.07.2026
- 20:15 - 21:55 Uhr
Wenn Sommerabend und große Musik verschmelzen: Ein Open-Air-Konzert voller Energie, Romantik und großer Momente entfaltet sich vor der eindrucksvollen Kulisse des Münchner Odeonsplatzes.
Die Ouvertüre zu Wagners "Der fliegende Holländer" eröffnet den Abend mit dramatischer Wucht. Im Zentrum steht Janine Jansen mit Max Bruchs Violinkonzert, das durch emotionale Tiefe und klangliche Intensität besticht. Zum Abschluss führt Mendelssohns "Schottische" Sinfonie in eine poetische Klangwelt voller Weite, Leidenschaft und eindrucksvoller Steigerungen – ein stimmungsvoller Ausklang vor historischer Kulisse.