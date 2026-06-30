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Bunt beleuchtet erstrahlt die Feldherrenhalle bei Klassik am Odeonsplatz, daneben die dezent angestrahlte Theatinerkirche, in der Mitte Publikum

Kultur

Klassik am Odeonsplatz 2026 – BRSO

Festspielstimmung am historischen Odeonsplatz im Herzen Münchens: Sir Simon Rattle hat für diesen Klassiksommerabend ein Gershwin-Programm zum Mitwippen und Genießen ausgewählt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
21:25 - 23:15 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks – wiederholt unter die Top 10 der besten Orchester der Welt gewählt – spielt Musik von George Gershwin, dem Meister des Swings unter den klassischen Komponisten. Mit dabei: Pianist und Jazzfan Kirill Gerstein.

Sommernacht, sinfonische Klänge und Blues-Feeling an einem der schönsten Plätze Münchens, eingerahmt von Residenz, Feldherrenhalle und Theatinerkirche: Für "Klassik am Odeonsplatz" haben Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für 2026 Musik von George Gershwin ausgewählt, dem Swing-Großmeister unter den klassischen Komponisten: "Porgy and Bess", "An American in Paris" und das berühmte "Concerto in F" - an Ohrwürmern wird es nicht mangeln an diesem Abend.

Klaviersolist Kirill Gerstein hat seinen musikalischen Werdegang als Jazzpianist begonnen - und das hört man, wenn es darum geht, Gershwins swingende Rhythmen subtil in den klassischen Orchesterkontext zu stellen. Eine Klassiknacht zum Schwelgen und Mitfiebern.

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