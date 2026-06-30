Kultur
Klassik am Odeonsplatz 2026 – BRSO
Festspielstimmung am historischen Odeonsplatz im Herzen Münchens: Sir Simon Rattle hat für diesen Klassiksommerabend ein Gershwin-Programm zum Mitwippen und Genießen ausgewählt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.07.2026
- 21:25 - 23:15 Uhr
Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks – wiederholt unter die Top 10 der besten Orchester der Welt gewählt – spielt Musik von George Gershwin, dem Meister des Swings unter den klassischen Komponisten. Mit dabei: Pianist und Jazzfan Kirill Gerstein.
Sommernacht, sinfonische Klänge und Blues-Feeling an einem der schönsten Plätze Münchens, eingerahmt von Residenz, Feldherrenhalle und Theatinerkirche: Für "Klassik am Odeonsplatz" haben Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für 2026 Musik von George Gershwin ausgewählt, dem Swing-Großmeister unter den klassischen Komponisten: "Porgy and Bess", "An American in Paris" und das berühmte "Concerto in F" - an Ohrwürmern wird es nicht mangeln an diesem Abend.
Klaviersolist Kirill Gerstein hat seinen musikalischen Werdegang als Jazzpianist begonnen - und das hört man, wenn es darum geht, Gershwins swingende Rhythmen subtil in den klassischen Orchesterkontext zu stellen. Eine Klassiknacht zum Schwelgen und Mitfiebern.