Kim Wilde - Donauinselfest 2025
"You Keep Me Hangin On", "Kids in America", "You Came", "Cambodia" - und das ist nur ein Auszug der größten Hits der britischen Pop-Ikone: Kim Wilde.
Mit Songs wie diesen feierte sie in den 1980er Jahren einen rasanten Aufstieg in die internationale Musikwelt und prägte die Musikgeschichte.
Von ihrer Energie hat die mittlerweile 64-jährige Sängerin bis heute nichts verloren. Sie begeistert ihr Publikum nach wie vor mit einer unbändigen Selbstverständlichkeit und Kraft. Auf der Radio Wien Festbühne präsentiert sie ihre besten Songs.