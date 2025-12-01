Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine weibliche Person mit blonden Haaren, die zu einem modernen, leichten Make-up-Stil gestylt ist. Sie trägt eine schwarze Jacke mit auffälligen, hellen Sternen und Fransen an den Ärmeln. Darüber hat sie ein dunkles Oberteil mit einem goldenen Muster an. Die Person hat einen nachdenklichen Ausdruck und schaut leicht zur Seite, während sie einen Ring an der Hand hält. Der Hintergrund ist hell und unscharf, sodass der Fokus auf der Person liegt. Es handelt sich offenbar um eine Künstlerin, die in einem musikalischen Kontext präsentiert wird, da im Text auf ein Konzert und ihre erfolgreichsten Songs verwiesen wird.

Kultur

Kim Wilde - Donauinselfest 2025

"You Keep Me Hangin On", "Kids in America", "You Came", "Cambodia" - und das ist nur ein Auszug der größten Hits der britischen Pop-Ikone: Kim Wilde.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.12.2025
05:10 - 06:05 Uhr

Mit Songs wie diesen feierte sie in den 1980er Jahren einen rasanten Aufstieg in die internationale Musikwelt und prägte die Musikgeschichte.

Von ihrer Energie hat die mittlerweile 64-jährige Sängerin bis heute nichts verloren. Sie begeistert ihr Publikum nach wie vor mit einer unbändigen Selbstverständlichkeit und Kraft. Auf der Radio Wien Festbühne präsentiert sie ihre besten Songs.

