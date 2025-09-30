Hauptnavigation

  4. Kenny Garrett and Sounds From The Ancestors
Kenny Garrett spielt Saxofon.

Kenny Garrett and Sounds From The Ancestors

Bei der „Internationalen Jazzwoche Burghausen“ im März 2025 zeigt Kenny Garrett, warum er zu den prägendsten Stimmen des Jazz gehört: kraftvoll, beseelt und voller Leidenschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.09.2025
02:05 - 03:05 Uhr

Mit seiner Band, der Sängerin Melvis Santa und bewegenden Melodien schafft der Altsaxofonist Momente, die unter die Haut gehen. Ein Abend, der Jazz in seiner ganzen Intensität spürbar macht.

Er zählt zu den größten Saxofonisten des Jazz: Kenny Garrett, Jahrgang 1960, aus Detroit. Nach Stationen im Duke Ellington Orchestra und bei Schlagzeuger Art Blake wurde Garrett spätestens in seiner Zeit bei Trompetenlegende Miles Davis Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre selbst zum Star. Sein kerniger Ton war sein Markenzeichen- und ist es immer noch. Mit kompromissloser Energie schleudert er seine scharfkantig artikulierten Töne von der Bühne ins Publikum.

Unterstützt von einer hochkarätigen Band kreiert Garrett immer wieder die für ihn typische „Wall of Sound“, eine überwältigende Klangwand. Aber sein Spiel hat immer auch eine hymnisch-überbordende Euphorie. Kenny Garretts Melodielinien sind Jubelrufe und Ausdruck größter Freiheit und Freude.

In seinem aktuellen Programm „Sounds from the Ancestors“ verneigt sich Kenny Garrett klanglich vor seinen Idolen, zu denen besonders Miles Davis und John Coltrane zählen.

