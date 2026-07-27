Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. KAMRAD - Donauinselfest 2026
Auf dem Bild ist ein männlicher Sänger zu sehen, der auf einer Bühne steht und ein Mikrofon in der Hand hält. Er trägt ein helles, lockeres Hemd mit zwei aufgesetzten Taschen und hat kurzes, lockiges Haar. Vor ihm sind dunkle, beleuchtete Bühnenwände, die mit Spotlights ausgestattet sind. Im Hintergrund ist eine weitere Person zu erkennen, die weniger fokussiert ist und nur teilweise sichtbar ist. Die Atmosphäre wirkt lebhaft und festlich, wahrscheinlich im Kontext eines Musikfestivals, wie dem Donauinselfest 2026.

Kultur

KAMRAD - Donauinselfest 2026

Mit seinem internationalen Hit „I Believe“ gelang KAMRAD 2022 der große Durchbruch. Der Song wurde über 300 Millionen Mal gestreamt und mit mehreren Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
04:20 - 06:20 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Auch Tracks wie "Feel Alive" und "Be Mine" entwickelten sich zu europaweiten Erfolgen und dominierten die Charts sowie das Radio. Neben ausverkauften Tourneen und Festivalauftritten überzeugte KAMRAD auch als Coach bei "The Voice of Germany".

Trotz seines Erfolgs bleibt der deutsche Singer-Songwriter authentisch, nahbar und voller Energie. Genau diese Mischung macht auch seine Live-Shows besonders und begeistert Fans in ganz Europa - heute endlich auf der Hitradio Ö3-Festbühne am Donauinselfest.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.