Kultur
Julia Fischer auf Schloss Neuschwanstein
Weltklasse-Geigerin Julia Fischer interpretiert Tschaikowskys Violinkonzert vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein, begleitet von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Weltklasse-Geigerin Julia Fischer spielt Tschaikowskys Violinkonzert im Innenhof von Schloss Neuschwanstein. Musik und Architektur verschmelzen so zum außergewöhnlichen Klangerlebnis.
Gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Dirigent Omer Meir Wellber interpretiert Julia Fischer ein Meisterwerk des Violinrepertoires. In der beeindruckenden Kulisse des Schlosses entfaltet Tschaikowskys Violinkonzert seine ganze emotionale Kraft.
Julia Fischer im Mittelpunkt des Konzertabends
Die international gefeierte Geigerin Julia Fischer, eine der bedeutendsten Violinistinnen ihrer Zeit, steht im Mittelpunkt des Abends. Ihre Interpretationen zeichnen sich durch musikalische Präzision, Ausdruckstiefe und künstlerische Reife aus.
Zwischen Lebensfreude und Melancholie
Mit Tschaikowskys Violinkonzert widmet sie sich einem Werk, das zu den beliebtesten und anspruchsvollsten Konzerten der Violinliteratur zählt. Seine mitreißenden Melodien und die emotionale Spannweite zwischen überschäumender Lebensfreude und tief empfundener Melancholie machen es zu einem Herzstück des Konzertabends.
Begleitet wird Julia Fischer von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, einem der renommiertesten Orchester Europas, die für ihre prägnante Klangkultur und ihre energiegeladenen Interpretationen international geschätzt wird.
Omer Meir Wellber am Dirigentenpult
Am Pult steht der charismatische Dirigent Omer Meir Wellber. Er zählt mit seiner inspirierenden Art zu den spannendsten Künstlerpersönlichkeiten der Gegenwart.
Programm
Peter Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op. 35
Info
- Orchester: Deutsche Kammerphilharmonie, Bremen
- Musikalische Leitung: Omer Meir Wellber
- Regie: Andreas Morell
- Erstausstrahlung