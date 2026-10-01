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Jonas Kaufmann und Pretty Yende beim Neuschwanstein Konzert 2026

Kultur

Oper unter Sternen mit Kaufmann und Yende

Jonas Kaufmann und Pretty Yende präsentieren vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein große Opern- und Operettenmomente von Wagner bis Verdi.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
17.10.2026
21:00 - 22:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Es sind Stimmen, die berühren: Jonas Kaufmann und Pretty Yende begeistern im Märchenschloss Neuschwanstein mit einem unvergesslichen Abend und großen Opernmomenten von Verdi bis Wagner.

Zwei Weltstars der Oper vereint

Die Sopranistin Pretty Yende und Startenor Jonas Kaufmann sind ein Dreamteam der Opernszene und zwei der größten Stimmen unserer Zeit. Beide Künstler begeistern an den renommiertesten Opernhäusern und stehen für stimmliche Strahlkraft und Bühnenpräsenz.

König Ludwig II. von Bayern war besessen von Wagners Oper "Lohengrin". Seine Begeisterung für die Arie "In fernem Land" aus der Gralserzählung diente als Inspiration für sein Märchenschloss in Bayern und eröffnet diesen besonderen Konzertabend.

Von germanischen Opernwelten führt das Konzertprogramm über die tiefe menschliche Leidenschaft der italienischen Humanità in Verdis "La Traviata" zu Wiener Schmäh, heiterer Ironie und unsterblicher Liebe in Welterfolgen von Emmerich Kálmán und Franz Lehár.

Magische Sommernacht unter Sternen

Jonas Kaufmann und Pretty Yende präsentieren diese ganze Palette großer Opern- und Operettenemotionen vom charmanten Augenzwinkern bis zum mitreißenden Gefühlsausbruch. Die Abendstimmung der Alpenlandschaft und die unvergessliche Atmosphäre unter freiem Himmel verschmelzen bei diesem Konzert zu einem besonderen Musikerlebnis.

Info

  • Orchester: Bodensee Philharmonie
  • Musikalische Leitung: Jochen Rieder
  • Regie: Andreas Morell

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