Johann Strauss 2025: Camo & Krooked - Donauinselfest
Red Bull Symphonic mit Christian Kolonovits, den Wiener Symphoniker und Special Guests! Ein absoluter Höhepunkt: Die große Show zum 200-jährigen Jubiläum von Johann Strauss!
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 10.01.2026
- 22:15 - 23:25 Uhr
Im Rahmen des Jubiläumsjahres treffen die klassischen Werke des Walzerkönigs auf die Beats von Camo & Krooked. Unterstützt von den Wiener Symphonikern und weiteren Special Guests wird das Erbe von Strauss neu und modern interpretiert.