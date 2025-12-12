Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. Johann Strauss 2025: Camo & Krooked - Donauinselfest
Drei Männer sthen um eine weisse Büste von Johann Strauss

Kultur

Johann Strauss 2025: Camo & Krooked - Donauinselfest

Red Bull Symphonic mit Christian Kolonovits, den Wiener Symphoniker und Special Guests! Ein absoluter Höhepunkt: Die große Show zum 200-jährigen Jubiläum von Johann Strauss!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.01.2026
22:15 - 23:25 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Im Rahmen des Jubiläumsjahres treffen die klassischen Werke des Walzerkönigs auf die Beats von Camo & Krooked. Unterstützt von den Wiener Symphonikern und weiteren Special Guests wird das Erbe von Strauss neu und modern interpretiert.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.