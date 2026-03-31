Kultur
Jazz Gitti & Disco Killers - Donauinselfest 2025
"A Wunda", "Kränk di net", "Hoppala" - Ihre Hits sind legendär, sie ist ein wahres Wiener Original - und die Idealbesetzung für das Donauinselfest: Jazz Gitti.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.04.2026
- 03:30 - 04:50 Uhr
Bevor sie am 13. Mai 2026 ihren 80. Geburtstag feiert, gibt Martha Butbul alias Jazz Gitti noch einmal alles. Mit Wiener Schmäh, viel Energie und großem Herz lädt sie zum Mitsingen und Tanzen ein - auch vor den Fernsehgeräten.