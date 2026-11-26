Kultur
Jakob Manz feat. Kinga Głyk – Leverkusener Jazztage 2026
Es gibt nicht viele Jazzmusiker, die ihr Instrument so virtuos beherrschen wie Jakob Manz, und deren Spiel gleichzeitig so uneitel, klar, songdienlich und seelenvoll klingt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 03:05 - 04:05 Uhr
"Jazz in Ekstase, ein Ausnahmetalent", befand unlängst das "heute journal".
Einen großen Teil seines Reizes zieht Manz' Spiel aus seinem unerschöpflichen Melodienreichtum, der sich von den auskomponierten Themen nahtlos in seinen ekstatischen Improvisationen fortsetzt.
Und dann ist da dieser Sound: klar und präsent im Ton, aber zugleich nuancenreich und warm. Eine große Kunst, gerade am Altsaxofon. Dazu kommt Jakob Manz' außergewöhnliches Können an der Flöte. Es gibt Videos, die Manz schon im Alter von neun Jahren mit halsbrecherischen Improvisationen an diesem nicht eben für Jazz typischen Instrument zeigen. Und bis heute sind es besonders die Flöten-Passagen, die in seinen Konzerten regelmäßig für Staunen beim Publikum sorgen. All das führt dazu, dass Jakob Manz mit gerade mal Mitte 20 zu den gefragtesten Jazzmusikern in Deutschland gehört.
Mit Supernova präsentiert Manz das Projekt, das den Höhepunkt seines Konzertjahres 2026 markierte. Ursprünglich entstanden im Rahmen seiner Zeit als "Artist-in-Residence" an der Frankfurter Alten Oper, lockte dieser Abend im Januar 2026 über 2600 Zuschauer in den ausverkauften großen Saal der Frankfurter Kulturhochburg.
Anlässlich der Veröffentlichung des gleichnamigen Livealbums auf ACT im Herbst 2026 ist es Manz eine Herzenssache, Supernova bei den Leverkusener Jazztagen noch einmal auf die Bühne zu bringen. Bei diesem Leverkusen Spezial wird Manz neben seiner Supernova-Band von der polnischen Bassistin Kinga Głyk begleitet. Głyk, die zuletzt 2023 das Leverkusener Publikum begeisterte, zählt neben Manz zweifellos zu den aufregendsten Künstlerinnen ihrer Generation.