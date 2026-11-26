Und dann ist da dieser Sound: klar und präsent im Ton, aber zugleich nuancenreich und warm. Eine große Kunst, gerade am Altsaxofon. Dazu kommt Jakob Manz' außergewöhnliches Können an der Flöte. Es gibt Videos, die Manz schon im Alter von neun Jahren mit halsbrecherischen Improvisationen an diesem nicht eben für Jazz typischen Instrument zeigen. Und bis heute sind es besonders die Flöten-Passagen, die in seinen Konzerten regelmäßig für Staunen beim Publikum sorgen. All das führt dazu, dass Jakob Manz mit gerade mal Mitte 20 zu den gefragtesten Jazzmusikern in Deutschland gehört.