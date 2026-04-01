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Eine Band auf der Bühne.

Kultur

Incognito - Baltic Soul Weekender Festival

Beim "Baltic Soul Weekender"-Festival 2025 am Weißenhäuser Strand der Gemeinde Wangels in Schleswig-Holstein trat die britische Band Incognito als Headliner auf.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.04.2026
23:00 - 23:45 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Beim "Baltic Soul Weekender"-Festival 2025 am Weißenhäuser Strand der Gemeinde Wangels in Schleswig-Holstein trat die britische Band Incognito als Headliner auf.

Seit den 1980er-Jahren ist die Gruppe rund um Sänger Jean-Paul "Bluey" Maunick eine der wichtigsten Formationen der R&B- und Acid-Jazz-Szene.

Incognito stehen seit mehr als vier Jahrzehnten für eine stilprägende Verbindung aus Soul, Jazz-Funk und Groove. Mit Titeln wie "Always There", "Still a Friend of Mine", "Nothing Makes Me Feel Better" oder dem Stevie-Wonder-Cover "Don’t You Worry'Bout a Thing", prägte die Band um Mastermind Jean-Paul "Bluey" Maunick die britische Acid-Jazz-Bewegung nachhaltig und erreichte ein internationales Publikum weit über die Clubszene hinaus.

3sat zeigt das Konzert der britischen Acid-Jazz-Formation beim "Baltic Soul Weekender" 2025. Das Festival zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Soul- und Funk-Events Europas und bringt internationale Künstlerinnen und Künstler sowie ein musikbegeistertes Publikum zum Weißenhäuser Strand an die Ostsee. Beim ausverkauften "Baltic Soul Weekender" 2025 präsentierte die zwölfköpfige Band ein mitreißendes Set aus Klassikern und neueren Produktionen – getragen von virtuoser Musikalität, markanten Bläsersätzen und einem energiegeladenen Sängertrio.

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