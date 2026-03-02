Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Konzertaufführung mit Hubert von Goisern im Vordergrund. Er hält ein Akkordeon und ist in einem weißen Hemd gekleidet. Sein Gesicht wirkt konzentriert, während er spielt. Im Hintergrund ist eine Sängerin mit lockigem Haar zu sehen, die vor einem Mikrofon steht und das Publikum anblickt. Die Lichtverhältnisse sind atmosphärisch mit blauem Licht, das die Szene beleuchtet und eine lebendige Stimmung erzeugt. Man kann Mikrofone und einige technische Geräte im Hintergrund erkennen, die auf eine professionelle Bühnentechnik hinweisen.

Kultur

Hubert von Goisern, Salzburger Festspielhaus

So intensiv, packend und energetisch hat man Hubert von Goisern selten auf der Bühne erlebt. Gezeigt werden die Highlights dieses einzigartigen Konzertes aus dem Salzburger Festspielhaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.04.2026
20:15 - 21:30 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Auf dem Bild sind zwei Musiker auf einer Bühne während eines Konzerts im Salzburger Festspielhaus zu sehen. Der Mann steht links und hält ein Akkordeon in der linken Hand und ein Mikrofon in der rechten Hand. Er trägt ein helles Hemd und hat ein konzentriertes Gesicht, während er singt. Die Frau rechts spielt Violine und hat lange blonde Haare. Sie trägt ein schwarzes Outfit. Im Hintergrund sind Lichter und unscharfe Silhouetten von weiteren Musikern oder Instrumenten zu erkennen. Die gesamte Szenerie ist von einem blauen Lichtschein umgeben, der eine stimmungsvolle Atmosphäre erzeugt.
Hubert von Goisern, Lidia Baich.
Quelle: ROBERT PÖCKSTEINER

Hubert von Goisern begeistert mit bekannten Hits wie "Heast as nit", "Brenna tuats guat" und "Juchitzer".

Gleichzeitig sorgt er mit neuen Songs wie "Brauner Reiter" oder "Dunkelrot" für fesselnde Momente.

