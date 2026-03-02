Kultur
Hubert von Goisern, Salzburger Festspielhaus
So intensiv, packend und energetisch hat man Hubert von Goisern selten auf der Bühne erlebt. Gezeigt werden die Highlights dieses einzigartigen Konzertes aus dem Salzburger Festspielhaus.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.04.2026
- 20:15 - 21:30 Uhr
Hubert von Goisern begeistert mit bekannten Hits wie "Heast as nit", "Brenna tuats guat" und "Juchitzer".
Gleichzeitig sorgt er mit neuen Songs wie "Brauner Reiter" oder "Dunkelrot" für fesselnde Momente.