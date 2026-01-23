Kultur
hr-Bigband mit Stefanie Heinzmann: Pop Goes Big
Mit "My Man is a Mean Man" landete die Schweizerin Stefanie Heinzmann im Jahr 2008 ihren ersten Hit und unterschrieb kurz darauf einen Plattenvertrag. Auf den Erfolg ihres ersten Albums, das ihr Goldstatus einbrachte, folgten in den letzten Jahren fünf weitere Alben, mehr als 50 Millionen Streams und Preise wie der ECHO. Im Januar 2025 präsentierte sie ihre Songs mit der hr-Bigband in der Frankfurter Batschkapp.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.02.2026
- 01:40 - 02:25 Uhr