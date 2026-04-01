Kultur
hr-Bigband: Pop goes Big! mit Frida Gold
Die Mischung stimmt: Sängerin Alina Süggeler hat Charisma, und Bassist Andi Weizel versteht etwas vom Sound für die Band.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.04.2026
- 03:25 - 04:45 Uhr
Die Geschichte der Band Frida Gold beginnt 2008, als die Band einen passenden Namen sucht und sich von einem Song inspiriert fühlt.
Mit ihrem Indie-Pop mit Disco- und Electroeinflüssen schaffen sie schon mit ihrem Debüt "Juwel" 2010 den Durchbruch in der deutschen Szene.