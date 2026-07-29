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Kultur

hr-Bigband: Pop goes Big! mit Frida Gold

Die Mischung stimmt: Sängerin Alina Süggeler hat Charisma, und Bassist Andi Weizel versteht etwas vom Sound für die Band.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.04.2027

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Die Sängerin FEE. steht singend und lächelnd auf der Bühne. Hinter ihr zwei Gitarristen.

hr-Bigband

Die Geschichte der Band Frida Gold beginnt 2008, als die Band einen passenden Namen sucht und sich von einem Song inspiriert fühlt.

Mit ihrem Indie-Pop mit Disco- und Electroeinflüssen schaffen sie schon mit ihrem Debüt "Juwel" 2010 den Durchbruch in der deutschen Szene.

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