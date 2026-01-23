Hauptnavigation

Joy Denalane live mit der hr-Bigband.

hr-Bigband im Konzert: feat. Joy Denalane

Soul ist die Wahrheit in ihrer pursten Form, wusste schon James Brown. Und Joy Denalane hat Soul. Die hr-Bigband hätte sich also keine bessere Solistin aussuchen können.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.02.2026
02:25 - 03:10 Uhr

Sie widmen sich der Wahrheit über die Liebe – und zwar in all ihren Formen und Farben. Mit der beschäftigt sich die Sängerin nämlich auf ihrem Album "Let Yourself Be Loved". Veröffentlicht wurde die CD beim US-amerikanischen Label Motown.

Damit tritt Denalane musikalisch in die Fußstapfen von Aretha Franklin, Stevie Wonder & Co und lässt den Soul der 1960er und -70er-Jahre wieder aufleben.

Mit dabei an den Tasten: der Produzent des Albums und ihr langjähriger musikalischer Begleiter Roberto Di Gioia. Ob also mit Freundin oder Partner, ob gleichgeschlechtlich oder hetero, ob ewige Treue oder musikalischer One-Night-Stand: Kommen, genießen, lieben!

