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Die Sängerin FEE. steht singend und lächelnd auf der Bühne. Hinter ihr zwei Gitarristen.

Kultur

hr-Bigband im Konzert: feat. FEE.

"Fee und Punkt", das sagte sich Felicitas "Fee" Mietz bereits 2010, als sie aus einem Bandprojekt ausstieg, das mit einem Plattenvertrag eigentlich nach dem Sechser im Lotto anmutete.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.04.2026
04:45 - 05:30 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Aber FEE. wollte ihr eigenes Ding machen und nichts Überproduziertes darstellen müssen. Der Erfolg gab und gibt ihr recht: Die junge Musikerin hat mit "Nachtluft" in Coronazeiten ein Album veröffentlicht, das komplett im eigenen Schlafzimmer entstanden ist.

Da passt wohl keine ganze Big Band rein, aber im hr-Sendesaal gibt es genügend Platz. Die Leitung des Abends hat Rainer Tempel, der auch die Arrangements für diese besondere Projektidee geschrieben hat.

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