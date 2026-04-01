Kultur
hr-Bigband im Konzert: feat. FEE.
"Fee und Punkt", das sagte sich Felicitas "Fee" Mietz bereits 2010, als sie aus einem Bandprojekt ausstieg, das mit einem Plattenvertrag eigentlich nach dem Sechser im Lotto anmutete.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.04.2026
- 04:45 - 05:30 Uhr
Aber FEE. wollte ihr eigenes Ding machen und nichts Überproduziertes darstellen müssen. Der Erfolg gab und gibt ihr recht: Die junge Musikerin hat mit "Nachtluft" in Coronazeiten ein Album veröffentlicht, das komplett im eigenen Schlafzimmer entstanden ist.
Da passt wohl keine ganze Big Band rein, aber im hr-Sendesaal gibt es genügend Platz. Die Leitung des Abends hat Rainer Tempel, der auch die Arrangements für diese besondere Projektidee geschrieben hat.