hr-Bigband im Konzert: feat. Gregor Meyle (2/2)

Anfangen hat alles 2007 beim Finale einer Casting-Show von Stefan Raab. Da stand Gregor Meyle am Schluss der späteren Siegerin Stefanie Heinzmann als "Sieger der Herzen" gegenüber.

03.02.2026
04:30 - 05:05 Uhr

Schon damals war es das Markenzeichen des Singer-Songwriters, dass er nur seine eigenen Kompositionen zum Besten gab. Seinen Durchbruch hatte er aber zehn Jahre später als Teil der Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert".

Gregor Meyle wurde damit neben Größen wie Roger Cicero, Sarah Connor und Andreas Gabalier zum Star der deutschen Musikszene gekürt. Wie es sich für einen guten Liedermacher gehört, beherrscht Meyle das Gitarrenspiel und hat eine markante Stimme, die regelrecht zur Rockröhre anwachsen kann. Seine Songs sind Ohrwürmer, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.

