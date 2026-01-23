Kultur
hr-Bigband im Konzert: feat. Alice Merton
In vier Ländern ist Alice Merton aufgewachsen. Klingt nach einem Leben "on the road"? War es auch. Ihre innere Zerrissenheit wollte die Sängerin 2016 in ihrem Song "No Roots" verarbeiten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.02.2026
- 03:10 - 04:00 Uhr
Sie wurde prompt zum international gefeierten Popstar. An diesem Abend werden Alice Merton und die hr-Bigband zum musikalischen "Team" und spielen die alten und neuen Hits der Sängerin.
Auch als Coach der Castingshow "The Voice of Germany" hat die inzwischen 30-Jährige ihr Können bereits unter Beweis gestellt, als sie mit ihrem Schützling Claudia Emmanuela Santoso gleich in ihrer ersten Staffel 2019 die Trophäe holte.