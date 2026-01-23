Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. hr-Bigband im Konzert: feat. Alice Merton
Alice Merton mit der hr-Bigband.

Kultur

hr-Bigband im Konzert: feat. Alice Merton

In vier Ländern ist Alice Merton aufgewachsen. Klingt nach einem Leben "on the road"? War es auch. Ihre innere Zerrissenheit wollte die Sängerin 2016 in ihrem Song "No Roots" verarbeiten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.02.2026
03:10 - 04:00 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Sie wurde prompt zum international gefeierten Popstar. An diesem Abend werden Alice Merton und die hr-Bigband zum musikalischen "Team" und spielen die alten und neuen Hits der Sängerin.

Auch als Coach der Castingshow "The Voice of Germany" hat die inzwischen 30-Jährige ihr Können bereits unter Beweis gestellt, als sie mit ihrem Schützling Claudia Emmanuela Santoso gleich in ihrer ersten Staffel 2019 die Trophäe holte.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.